На Харьковщине от обстрела погибла женщина, ранен мужчина

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов на Харьковщине за минувшие сутки.

«За прошедшие сутки враг продолжал обстрел мирных населенных пунктов Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов. В Купянске вражеский снаряд попал во двор жилого дома, в Волчанске также зафиксировано попадание в частный дом. Ранение получил 49-летний мужчина. В селе Петровка Золочевской громады от вражеского артобстрела погибла 67-летняя женщина», — написал Синегубов в telegram.

Он также сообщил, что за взрыв слышали вечером 22 января в Харькове. Как оказалось, это был «прилет» в Песочин. Обошлось без пострадавших.