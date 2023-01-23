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На Харьковщине от обстрела погибла женщина, ранен мужчина

Происшествия 08:43   23.01.2023
Оксана Горун
На Харьковщине от обстрела погибла женщина, ранен мужчина Фото: telegram Олега Синегубова

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов на Харьковщине за минувшие сутки.

«За прошедшие сутки враг продолжал обстрел мирных населенных пунктов Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов. В Купянске вражеский снаряд попал во двор жилого дома, в Волчанске также зафиксировано попадание в частный дом. Ранение получил 49-летний мужчина. В селе Петровка Золочевской громады от вражеского артобстрела погибла 67-летняя женщина», — написал Синегубов в telegram.

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    • Он также сообщил, что за взрыв слышали вечером 22 января в Харькове. Как оказалось, это был «прилет» в Песочин. Обошлось без пострадавших.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 08:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов на Харьковщине за минувшие сутки".