На Харьковщине от обстрела погибла женщина, ранен мужчина
Фото: telegram Олега Синегубова
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов на Харьковщине за минувшие сутки.
«За прошедшие сутки враг продолжал обстрел мирных населенных пунктов Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов. В Купянске вражеский снаряд попал во двор жилого дома, в Волчанске также зафиксировано попадание в частный дом. Ранение получил 49-летний мужчина. В селе Петровка Золочевской громады от вражеского артобстрела погибла 67-летняя женщина», — написал Синегубов в telegram.
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Он также сообщил, что за взрыв слышали вечером 22 января в Харькове. Как оказалось, это был «прилет» в Песочин. Обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 08:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов на Харьковщине за минувшие сутки".