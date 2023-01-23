Армія РФ ходила в наступ на Харківщині, усі атаки ворога відбиті – Генштаб

На Куп’янському напрямку супротивник вів безуспішні наступальні дії, всі атаки відбиті. На Слобожанському напрямку – обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Протягом доби обстрілів росіян зазнали райони щонайменше 15 населених пунктів Харківщини. На Слобожанському напрямку це Гур’їв Козачок, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Кам’янка та Красне Перше, а на Куп’янському – Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне і Берестове.

Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні, додали у Генштабі.