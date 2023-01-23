Армія РФ ходила в наступ на Харківщині, усі атаки ворога відбиті – Генштаб
На Куп’янському напрямку супротивник вів безуспішні наступальні дії, всі атаки відбиті. На Слобожанському напрямку – обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
Протягом доби обстрілів росіян зазнали райони щонайменше 15 населених пунктів Харківщини. На Слобожанському напрямку це Гур’їв Козачок, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Кам’янка та Красне Перше, а на Куп’янському – Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне і Берестове.
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Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні, додали у Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 18:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку супротивник вів безуспішні наступальні дії, всі атаки відбиті. На Слобожанському напрямку – обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено.".