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Армія РФ ходила в наступ на Харківщині, усі атаки ворога відбиті – Генштаб

Події 18:49   23.01.2023
Олена Нагорна
Армія РФ ходила в наступ на Харківщині, усі атаки ворога відбиті – Генштаб

На Куп’янському напрямку супротивник вів безуспішні наступальні дії, всі атаки відбиті. На Слобожанському напрямку – обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Протягом доби обстрілів росіян зазнали райони щонайменше 15 населених пунктів Харківщини. На Слобожанському напрямку це Гур’їв Козачок, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Кам’янка та Красне Перше, а на Куп’янському – Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне і Берестове.

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Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні, додали у Генштабі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 18:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку супротивник вів безуспішні наступальні дії, всі атаки відбиті. На Слобожанському напрямку – обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено.".