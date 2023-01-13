Прокуратура: Сегодня по Харьковщине ударили «Градом», есть две погибшие
По предварительным данным, российские военные обстреляли населенный пункт пгт Двуречная из РСЗО «Град», сообщила Харьковская областная прокуратура.
13 января 2023 около 12 часов оккупанты произвели обстрел жилых секторов пгт Двуречная Купянского района.
В результате обстрела погибли две женщины 59 и 64 лет. Еще одна 63-летняя мирная жительница получила ранения.
Прокуроры совместно со следователями полиции зафиксировали последствия вооруженной агрессии РФ и собрали вещественные доказательства.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 16:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным, российские военные обстреляли населенный пункт пгт Двуречная из РСЗО «Град», сообщила Харьковская областная прокуратура.".