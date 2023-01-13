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Прокуратура: Сьогодні по Харківщині вдарили «Градом», є дві загиблі

Суспільство 16:49   13.01.2023
Оксана Якушко
Прокуратура: Сьогодні по Харківщині вдарили «Градом», є дві загиблі

За попередніми даними, російські військові обстріляли населений пункт смт Дворічна із РСЗВ «Град», повідомила Харківська обласна прокуратура.

13 січня 2023 року близько 12 години окупанти здійснили обстріл житлових секторів смт Дворічна Куп’янського району.

Внаслідок обстрілу загинули дві жінки 59 та 64 років. Ще одна 63-річна мирна мешканка отримала поранення.

Прокурори разом із слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії рф та зібрали речові докази.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 16:49;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними, російські військові обстріляли населений пункт смт Дворічна із РСЗВ «Град», повідомила Харківська обласна прокуратура.".