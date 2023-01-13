Синєгубов: Дві жінки загинули сьогодні через обстріли на Харківщині
Ворог продовжує обстрілювати з артилерії смт Дворічну Куп’янського району, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу приватних будинків загинули дві жінки 59 та 64 років. Ще одна 63-річна жінка отримала поранення, її госпіталізовано», – розповів начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 16:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог продовжує обстрілювати з артилерії смт Дворічну Куп’янського району, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".