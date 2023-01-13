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Синєгубов: Дві жінки загинули сьогодні через обстріли на Харківщині

Суспільство 16:28   13.01.2023
Оксана Якушко
Синєгубов: Дві жінки загинули сьогодні через обстріли на Харківщині

Ворог продовжує обстрілювати з артилерії смт Дворічну Куп’янського району, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу приватних будинків загинули дві жінки 59 та 64 років. Ще одна 63-річна жінка отримала поранення, її госпіталізовано», – розповів начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 16:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог продовжує обстрілювати з артилерії смт Дворічну Куп’янського району, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".