Синєгубов: Дві жінки загинули сьогодні через обстріли на Харківщині

Ворог продовжує обстрілювати з артилерії смт Дворічну Куп’янського району, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу приватних будинків загинули дві жінки 59 та 64 років. Ще одна 63-річна жінка отримала поранення, її госпіталізовано», – розповів начальник ХОВА.