Live
  • Пятница 13.01.2023
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

Синегубов: Две женщины погибли сегодня из-за обстрелов на Харьковщине

Общество 16:28   13.01.2023
Оксана Якушко
Синегубов: Две женщины погибли сегодня из-за обстрелов на Харьковщине

Враг продолжает обстреливать из артиллерии пгт Двуречную Купянского района, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«По предварительной информации, в результате обстрела частных домов погибли две женщины 59 и 64 лет. Еще одна 63-летняя женщина получила ранения, она госпитализирована», — рассказал начальник ХОВА.

Читайте также: Двое раненых и поврежденная 5-этажка — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

15:45
В Харьковской области с начала войны погибли девять полицейских
13:26
Разгребал голыми руками завалы. Как на Харьковщине полицейский спас девочку
08:46
Двое раненых и поврежденная 5-этажка — Синегубов об обстрелах Харьковщины
18:41
На Изюмщине эксгумировали тело женщины, погибшей вследствие авиабомбардировки
18:00
На Харьковщину в начале года завезли вакцину от Covid Comirnaty для детей

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов: Две женщины погибли сегодня из-за обстрелов на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 16:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг продолжает обстреливать из артиллерии пгт Двуречную Купянского района, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".