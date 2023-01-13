Синегубов: Две женщины погибли сегодня из-за обстрелов на Харьковщине
Враг продолжает обстреливать из артиллерии пгт Двуречную Купянского района, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«По предварительной информации, в результате обстрела частных домов погибли две женщины 59 и 64 лет. Еще одна 63-летняя женщина получила ранения, она госпитализирована», — рассказал начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 16:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг продолжает обстреливать из артиллерии пгт Двуречную Купянского района, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".