Синегубов: Две женщины погибли сегодня из-за обстрелов на Харьковщине

Враг продолжает обстреливать из артиллерии пгт Двуречную Купянского района, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«По предварительной информации, в результате обстрела частных домов погибли две женщины 59 и 64 лет. Еще одна 63-летняя женщина получила ранения, она госпитализирована», — рассказал начальник ХОВА.