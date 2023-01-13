Двое раненых и поврежденная 5-этажка — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что за сутки в Харьковской области ранены двое мужчин.

«В Купянске в результате вражеских обстрелов поврежден 5-этажный жилой дом, частные дома и хозяйственные сооружения. Ранение получил 75-летний мужчина, госпитализирован в состоянии средней тяжести. В Двуречной Купянского района был ранен мужчина 68 лет. Состояние средней тяжести», — отметил начальник Харьковской ОВА.

По данным ГСЧС, пострадавший в Купянске мужчина получил минно-взрывные травмы и переломы конечностей.

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Синегубов также проинформировал, что российская армия обстреливала населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. Среди населенных пунктов, которые были под обстрелами за сутки — Купянск, Стрелечья, Двуречная, Огурцово, Редкодуб и другие.