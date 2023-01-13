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Двое раненых и поврежденная 5-этажка — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Происшествия 08:46   13.01.2023
Оксана Горун
Двое раненых и поврежденная 5-этажка — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что за сутки в Харьковской области ранены двое мужчин.

«В Купянске в результате вражеских обстрелов поврежден 5-этажный жилой дом, частные дома и хозяйственные сооружения. Ранение получил 75-летний мужчина, госпитализирован в состоянии средней тяжести. В Двуречной Купянского района был ранен мужчина 68 лет. Состояние средней тяжести», — отметил начальник Харьковской ОВА.

По данным ГСЧС, пострадавший в Купянске мужчина получил  минно-взрывные травмы и переломы конечностей.

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    • Синегубов также проинформировал, что российская армия обстреливала населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. Среди населенных пунктов, которые были под обстрелами за сутки — Купянск, Стрелечья, Двуречная, Огурцово, Редкодуб и другие.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 08:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что за сутки в Харьковской области ранены двое мужчин".