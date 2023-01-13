Из-за обстрела на Харьковщине ранен мужчина — ГСЧС

В ГСЧС сообщили о происшествиях за прошедшие сутки в Харьковской области.

В регионе за сутки произошло 13 пожаров. Ни один из них, по данным спасателей, не был вызван боевыми действиями. Тем не менее, на Харьковщине есть пострадавший из-за обстрелов.

«В 14:47 спасатели Купянска выезжали на проверку территории города после вражеских обстрелов. Выявлены повреждения частного домовладения и жилой пятиэтажки. Пострадал 76-летний мужчина. Он получил минно-взрывные травмы и переломы конечностей. Пожар не зафиксирован», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, на Харьковщине враг обстрелял 19 населенных пунктов, в том числе — Волчанск и Двуречную.