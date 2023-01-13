Live
  • Пятница 13.01.2023
    • Харьков
  •   -5°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

Из-за обстрела на Харьковщине ранен мужчина — ГСЧС

Происшествия 08:36   13.01.2023
Оксана Горун
Из-за обстрела на Харьковщине ранен мужчина — ГСЧС Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили о происшествиях за прошедшие сутки в Харьковской области.

В регионе за сутки произошло 13 пожаров. Ни один из них, по данным спасателей, не был вызван боевыми действиями. Тем не менее, на Харьковщине есть пострадавший из-за обстрелов.

«В 14:47 спасатели Купянска выезжали на проверку территории города после вражеских обстрелов. Выявлены повреждения частного домовладения и жилой пятиэтажки. Пострадал 76-летний мужчина. Он получил минно-взрывные травмы и переломы конечностей. Пожар не зафиксирован», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

  • Читайте также: Пожар на площади 1000 квадратных метров: подробности удара по Харькову от ГСЧС

    • Напомним, по данным Генштаба ВСУ, на Харьковщине враг обстрелял 19 населенных пунктов, в том числе — Волчанск и Двуречную.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    18:16
    Волчанск и еще 11 сел Харьковщины обстреляли россияне за сутки — Генштаб
    10:01
    Повреждены дома и торговый павильон — полиция об обстрелах Харьковщины (фото)
    08:32
    Сутки без пострадавших: Синегубов сообщил об обстрелах Харьковщины
    08:20
    Осторожно, печи! На Харьковщине за сутки — погибший и пострадавший на пожарах
    07:33
    На Харьковщине под обстрел попали около 20 населенных пунктов — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Из-за обстрела на Харьковщине ранен мужчина — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 08:36;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о происшествиях за прошедшие сутки в Харьковской области".