Из-за обстрела на Харьковщине ранен мужчина — ГСЧС
Фото: ГСЧС
В ГСЧС сообщили о происшествиях за прошедшие сутки в Харьковской области.
В регионе за сутки произошло 13 пожаров. Ни один из них, по данным спасателей, не был вызван боевыми действиями. Тем не менее, на Харьковщине есть пострадавший из-за обстрелов.
«В 14:47 спасатели Купянска выезжали на проверку территории города после вражеских обстрелов. Выявлены повреждения частного домовладения и жилой пятиэтажки. Пострадал 76-летний мужчина. Он получил минно-взрывные травмы и переломы конечностей. Пожар не зафиксирован», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Напомним, по данным Генштаба ВСУ, на Харьковщине враг обстрелял 19 населенных пунктов, в том числе — Волчанск и Двуречную.
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- • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 08:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о происшествиях за прошедшие сутки в Харьковской области".