Российская армия обстреляла 19 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах в Харьковской области за минувшие сутки. Атак враг не предпринимал.

«На Слобожанском направлении обстреляны районы населенных пунктов Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб на Харьковщине. На Купянском направлении огневое поражение потерпели районы населенных пунктов Двуречная, Западное, Сеньковка, Орлянка, Кисловка, Котляровка, Колесниковка, Берестовое, Богуславка, Ивановка Харьковской области», — перечислили в утренней сводке ГШ.

В Генштабе отметили, что противник за сутки нанес по Украине пять ракетных ударов, а также совершил 18 авиаударов и 52 обстрела из РСЗО.

Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области, а также Спорное, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка Большая Новоселка Донецкой области.