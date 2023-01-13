Российская армия обстреляла 19 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах в Харьковской области за минувшие сутки. Атак враг не предпринимал.
«На Слобожанском направлении обстреляны районы населенных пунктов Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб на Харьковщине. На Купянском направлении огневое поражение потерпели районы населенных пунктов Двуречная, Западное, Сеньковка, Орлянка, Кисловка, Котляровка, Колесниковка, Берестовое, Богуславка, Ивановка Харьковской области», — перечислили в утренней сводке ГШ.
В Генштабе отметили, что противник за сутки нанес по Украине пять ракетных ударов, а также совершил 18 авиаударов и 52 обстрела из РСЗО.
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Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области, а также Спорное, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка Большая Новоселка Донецкой области.
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- • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 07:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах в Харьковской области за минувшие сутки. Атак враг не предпринимал".