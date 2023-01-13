Російська армія обстріляла 19 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про обстріл у Харківській області за минулу добу. Отож ворог не робив.

“На Слобожанському напрямку обстріляно райони населених пунктів Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка та Рідкодуб на Харківщині. На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Дворічна, Западне, Синьківка, Орлянка, Кислівка, Котлярівка, Колісниківка, Берестове, Богуславка, Іванівка Харківської області“, – перерахували у ранковому зведенні ГШ.

У Генштабі зазначили, що противник за добу завдав по Україні п’ять ракетних ударів, а також здійснив 18 авіаударів та 52 обстріли з РСЗВ.

Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області.