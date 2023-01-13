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Через обстріл на Харківщині поранено чоловіка – ДСНС

Події 08:36   13.01.2023
Оксана Горун
Через обстріл на Харківщині поранено чоловіка – ДСНС

У ДСНС повідомили про події минулої доби в Харківській області.

У регіоні за добу сталося 13 пожеж. Жодна з них, за даними рятувальників, не була викликана бойовими діями. Проте на Харківщині є постраждалий через обстріл.

“О 14:47 рятувальники Куп’янська виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження приватного домоволодіння та житлової п’ятиповерхівки. Постраждав 76-річний чоловік. Він отримав міно-вибухові травми та перелами кінцівок. Пожеж не зафіксовано”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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    • Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, на Харківщині ворог обстріляв 19 населених пунктів, у тому числі – Вовчанськ і Дворічну.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 08:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про події минулої доби в Харківській області".