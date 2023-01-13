Через обстріл на Харківщині поранено чоловіка – ДСНС

У ДСНС повідомили про події минулої доби в Харківській області.

У регіоні за добу сталося 13 пожеж. Жодна з них, за даними рятувальників, не була викликана бойовими діями. Проте на Харківщині є постраждалий через обстріл.

“О 14:47 рятувальники Куп’янська виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження приватного домоволодіння та житлової п’ятиповерхівки. Постраждав 76-річний чоловік. Він отримав міно-вибухові травми та перелами кінцівок. Пожеж не зафіксовано”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, на Харківщині ворог обстріляв 19 населених пунктів, у тому числі – Вовчанськ і Дворічну.