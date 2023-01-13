Через обстріл на Харківщині поранено чоловіка – ДСНС
У ДСНС повідомили про події минулої доби в Харківській області.
У регіоні за добу сталося 13 пожеж. Жодна з них, за даними рятувальників, не була викликана бойовими діями. Проте на Харківщині є постраждалий через обстріл.
“О 14:47 рятувальники Куп’янська виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження приватного домоволодіння та житлової п’ятиповерхівки. Постраждав 76-річний чоловік. Він отримав міно-вибухові травми та перелами кінцівок. Пожеж не зафіксовано”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, на Харківщині ворог обстріляв 19 населених пунктів, у тому числі – Вовчанськ і Дворічну.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 08:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про події минулої доби в Харківській області".