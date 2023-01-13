Двоє поранених та пошкоджена 5-поверхівка – Синєгубов про обстріли Харківщини
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що за добу на Харківщині поранено двох чоловіків.
“У Куп’янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений 5-поверховий житловий будинок, приватні будинки та господарчі споруди. Поранення отримав 75-річний чоловік, госпіталізований в стані середньої тяжкості. У Дворічній Куп’янського району був поранений чоловік 68 років. Стан середньої тяжкості“, – відзначив начальник Харківської ОВА.
За даними ДСНС, потерпілий у Куп’янську чоловік отримав мінно-вибухові травми та переломи кінцівок.
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Синєгубов також поінформував, що російська армія обстрілювала населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів. Серед населених пунктів, які були під обстрілами за добу, – Куп’янськ, Стрілеча, Дворічна, Огірцеве, Рідкодуб та інші.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 08:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що за добу на Харківщині поранено двох чоловіків".