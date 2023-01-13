Live
  • П’ятниця 13.01.2023
    • Харків
  •   -5°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

Двоє поранених та пошкоджена 5-поверхівка – Синєгубов про обстріли Харківщини

Події 08:46   13.01.2023
Оксана Горун
Двоє поранених та пошкоджена 5-поверхівка – Синєгубов про обстріли Харківщини

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що за добу на Харківщині поранено двох чоловіків.

У Куп’янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений 5-поверховий житловий будинок, приватні будинки та господарчі споруди. Поранення отримав 75-річний чоловік, госпіталізований в стані середньої тяжкості. У Дворічній Куп’янського району був поранений чоловік 68 років. Стан середньої тяжкості“, – відзначив начальник Харківської ОВА.

За даними ДСНС, потерпілий у Куп’янську чоловік отримав мінно-вибухові травми та переломи кінцівок.

  • Читайте також: На Харківщині під удар потрапила частина ДСНС, пошкоджено техніку – Синєгубов

    • Синєгубов також поінформував, що російська армія обстрілювала населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів. Серед населених пунктів, які були під обстрілами за добу, – Куп’янськ, Стрілеча, Дворічна, Огірцеве, Рідкодуб та інші.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    18:00
    На Харківщину на початку року завезли вакцину від Covid Comirnaty для дітей
    17:47
    Захворюваність на грип і ГРВІ зростає, не виключений спалах Covid-19 – Хаустов
    08:32
    Доба без постраждалих: Синєгубов повідомив про обстріли Харківщини
    21:13
    Зразкове укриття і гроші на зарплати педагогам: візит Шкарлета в Харків (фото)
    08:59
    По Харкову прилетів “Смерч”: Синєгубов показав фото наслідків

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Двоє поранених та пошкоджена 5-поверхівка – Синєгубов про обстріли Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 08:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що за добу на Харківщині поранено двох чоловіків".