Двоє поранених та пошкоджена 5-поверхівка – Синєгубов про обстріли Харківщини

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що за добу на Харківщині поранено двох чоловіків.

“У Куп’янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений 5-поверховий житловий будинок, приватні будинки та господарчі споруди. Поранення отримав 75-річний чоловік, госпіталізований в стані середньої тяжкості. У Дворічній Куп’янського району був поранений чоловік 68 років. Стан середньої тяжкості“, – відзначив начальник Харківської ОВА.

За даними ДСНС, потерпілий у Куп’янську чоловік отримав мінно-вибухові травми та переломи кінцівок.

Синєгубов також поінформував, що російська армія обстрілювала населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів. Серед населених пунктів, які були під обстрілами за добу, – Куп’янськ, Стрілеча, Дворічна, Огірцеве, Рідкодуб та інші.