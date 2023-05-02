Синєгубов повідомив про двох поранених за добу на Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок російських обстрілів поранення отримали чоловіки у Вовчанську та Куп’янському районі.
“Внаслідок обстрілів с. Кучерівка Куп’янського району поранення зазнав та був госпіталізований чоловік 65 років. У селі пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди, автотранспорт. У м. Вовчанськ Чугуївського району поранений 57-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості“, — написав Синєгубов у телеграмі.
Він також повідомив, що в селі Вільхуватка Харківського району обстрілами пошкоджено приватний будинок та господарську споруду.
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Раніше Генштаб ЗСУ поінформував про обстріли 10 населених пунктів на Харківщині за добу.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 08:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок російських обстрілів поранення отримали чоловіки у Вовчанську та Куп’янському районі".