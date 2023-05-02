Синєгубов повідомив про двох поранених за добу на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок російських обстрілів поранення отримали чоловіки у Вовчанську та Куп’янському районі.

“Внаслідок обстрілів с. Кучерівка Куп’янського району поранення зазнав та був госпіталізований чоловік 65 років. У селі пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди, автотранспорт. У м. Вовчанськ Чугуївського району поранений 57-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості“, — написав Синєгубов у телеграмі.

Він також повідомив, що в селі Вільхуватка Харківського району обстрілами пошкоджено приватний будинок та господарську споруду.

Раніше Генштаб ЗСУ поінформував про обстріли 10 населених пунктів на Харківщині за добу.