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Синєгубов повідомив про двох поранених за добу на Харківщині

Події 08:28   02.05.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про двох поранених за добу на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок російських обстрілів поранення отримали чоловіки у Вовчанську та Куп’янському районі.

Внаслідок обстрілів с. Кучерівка Куп’янського району поранення зазнав та був госпіталізований чоловік 65 років. У селі пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди, автотранспорт. У м. Вовчанськ Чугуївського району поранений 57-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості“, — написав Синєгубов у телеграмі.

Він також повідомив, що в селі Вільхуватка Харківського району обстрілами пошкоджено приватний будинок та господарську споруду.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 08:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок російських обстрілів поранення отримали чоловіки у Вовчанську та Куп’янському районі".