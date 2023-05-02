Синегубов сообщил о двух раненых за сутки на Харьковщине
Фото: пресс-служба ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате российских обстрелов ранения получили мужчины в Волчанске и Купянском районе.
«В результате обстрелов с. Кучеровка Купянского района ранения получил и был госпитализирован мужчина 65 лет. В селе повреждены 3 частных дома, хозяйственные постройки, автотранспорт. В г. Волчанск Чугуевского района ранен 57-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.
От также сообщил, что в селе Ольховатка Харьковского района обстрелами повреждены частный дом и хозяйственное сооружение.
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Ранее Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах 10 населенных пунктов на Харьковщине за сутки.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 08:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате российских обстрелов ранения получили мужчины в Волчанске и Купянском районе".