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Синегубов сообщил о двух раненых за сутки на Харьковщине

Происшествия 08:28   02.05.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил о двух раненых за сутки на Харьковщине Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате российских обстрелов ранения получили мужчины в Волчанске и Купянском районе.

«В результате обстрелов с. Кучеровка Купянского района ранения получил и был госпитализирован мужчина 65 лет. В селе повреждены 3 частных дома, хозяйственные постройки, автотранспорт. В г. Волчанск Чугуевского района ранен 57-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.

От также сообщил, что в селе Ольховатка Харьковского района обстрелами повреждены частный дом и хозяйственное сооружение.

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    • Ранее Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах 10 населенных пунктов на Харьковщине за сутки.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 08:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате российских обстрелов ранения получили мужчины в Волчанске и Купянском районе".