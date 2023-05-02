Армия РФ обстреляла школьный автобус на Харьковщине (фото)

Автобус практически уничтожили на Купянщине, людей в нем не было. Подробности сообщили в ГСЧС.

«В 13:30 спасатели из г. Купянска выезжали на проверку территории населенного пункта, только что обстрелянного оккупантами. Враг попал по селу Кучеровка Петропавловской громады. Проверкой зафиксированы повреждения трех частных жилых домов, хозяйственного сооружения и автобуса. Выявлен 1 пострадавший», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На опубликованных фото с места — разрушенный частный дом и существенно поврежденный транспорт с надписью «Школьный автобус».

Ранее прокуратура информировала о том, что в результате обстрела Кучеровки ранения получил 65-летний мужчина.

Пожаров, вызванных вражескими обстрелами, за сутки на Харьковщине не зафиксировали.