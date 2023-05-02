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Армия РФ обстреляла школьный автобус на Харьковщине (фото)

Происшествия 08:19   02.05.2023
Оксана Горун
Армия РФ обстреляла школьный автобус на Харьковщине (фото)

Автобус практически уничтожили на Купянщине, людей в нем не было. Подробности сообщили в  ГСЧС.

«В 13:30 спасатели из г. Купянска выезжали на проверку территории населенного пункта, только что обстрелянного оккупантами. Враг попал по селу Кучеровка Петропавловской громады. Проверкой зафиксированы повреждения трех частных жилых домов, хозяйственного сооружения и автобуса. Выявлен 1 пострадавший», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На опубликованных фото с места — разрушенный частный дом и существенно поврежденный транспорт с надписью «Школьный автобус». 

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    • Ранее прокуратура информировала о том, что в результате обстрела Кучеровки ранения получил 65-летний мужчина.

    Пожаров, вызванных вражескими обстрелами, за сутки на Харьковщине не зафиксировали.

    Последствия обстрела Кучеровки 1 мая 2023

    Последствия обстрела Кучеровки 1 мая 2023 2

    Последствия обстрела Кучеровки 1 мая 2023 3

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • Вы читали новость: «Армия РФ обстреляла школьный автобус на Харьковщине (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 08:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автобус практически уничтожили на Купянщине, людей в нем не было. Подробности сообщили в  ГСЧС".