1 мая армия РФ ударила по Купянщине: ранен мужчина – прокуратура (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
65-летний мужчина получил ранения в результате обстрела Купянщины. Его дом – разрушен.
1 мая около 12:00 армия РФ обстреляла село Кучеровка Купянского района, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В результате обстрела разрушен частный дом и ранен его владелец — 65-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали. Тяжесть полученных им ранений устанавливается, добавили правоохранители.
Также, по данным прокуратуры, 30 апреля около 6:45 ВС РФ обстреляли из РСЗО город Купянск, в результате чего повреждены квартиры в многоэтажном жилом доме. Никто не пострадал.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 14:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "65-летний мужчина получил ранения в результате обстрела Купянщины. Его дом – разрушен.".