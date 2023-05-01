1 мая армия РФ ударила по Купянщине: ранен мужчина – прокуратура (фото)

65-летний мужчина получил ранения в результате обстрела Купянщины. Его дом – разрушен.

1 мая около 12:00 армия РФ обстреляла село Кучеровка Купянского района, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В результате обстрела разрушен частный дом и ранен его владелец — 65-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали. Тяжесть полученных им ранений устанавливается, добавили правоохранители.

Также, по данным прокуратуры, 30 апреля около 6:45 ВС РФ обстреляли из РСЗО город Купянск, в результате чего повреждены квартиры в многоэтажном жилом доме. Никто не пострадал.