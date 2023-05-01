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1 мая армия РФ ударила по Купянщине: ранен мужчина – прокуратура (фото)

Происшествия 14:41   01.05.2023
Виктория Яковенко
1 мая армия РФ ударила по Купянщине: ранен мужчина – прокуратура (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

65-летний мужчина получил ранения в результате обстрела Купянщины. Его дом – разрушен.

1 мая около 12:00 армия РФ обстреляла село Кучеровка Купянского района, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В результате обстрела разрушен частный дом и ранен его владелец — 65-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали. Тяжесть полученных им ранений устанавливается, добавили правоохранители.

Также, по данным прокуратуры, 30 апреля около 6:45 ВС РФ обстреляли из РСЗО город Купянск, в результате чего повреждены квартиры в многоэтажном жилом доме. Никто не пострадал.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 14:41;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "65-летний мужчина получил ранения в результате обстрела Купянщины. Его дом – разрушен.".