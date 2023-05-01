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1 травня армія РФ ударила по Куп’янщині: поранено чоловіка (фото)

Події 14:41   01.05.2023
Вікторія Яковенко
1 травня армія РФ ударила по Куп’янщині: поранено чоловіка (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

65-річний чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу Куп’янщини. Його будинок – зруйновано.

1 травня близько 12:00 армія РФ обстріляла село Кучерівка Куп’янського району, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок та поранено його власника — 65-річного чоловіка. Наразі постраждалого ушпиталили. Тяжкість отриманих ним поранень встановлюється, додали правоохоронці.

Також, за даними прокуратури, 30 квітня близько 6:45 ЗС РФ обстріляли з РСЗВ місто Куп’янськ, внаслідок чого пошкоджено квартири в багатоповерховому житловому будинку. Ніхто не постраждав.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 14:41;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "65-річний чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу Куп’янщини. Його будинок – зруйновано.".