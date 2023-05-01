1 травня армія РФ ударила по Куп’янщині: поранено чоловіка (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
65-річний чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу Куп’янщини. Його будинок – зруйновано.
1 травня близько 12:00 армія РФ обстріляла село Кучерівка Куп’янського району, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок та поранено його власника — 65-річного чоловіка. Наразі постраждалого ушпиталили. Тяжкість отриманих ним поранень встановлюється, додали правоохоронці.
Також, за даними прокуратури, 30 квітня близько 6:45 ЗС РФ обстріляли з РСЗВ місто Куп’янськ, внаслідок чого пошкоджено квартири в багатоповерховому житловому будинку. Ніхто не постраждав.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 14:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "65-річний чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу Куп’янщини. Його будинок – зруйновано.".