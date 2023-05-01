Пожежі на Харківщині: загинула жінка, постраждав неповнолітній
Минулої доби дві пожежі з трагічними наслідками сталися на Харківщині: в Харківському та Куп’янському районах.
“О 04:40 1 травня стало відомо про пожежу у м. Куп’янську на вул. Вокзальній. Там горів приватний будинок на площі 200 кв.м. За попередніми даними причиною цього стала необережність під час куріння. Під час гасіння пожежі рятувальники 44-ї ДПРЧ виявили тіло загиблої 59-річної жінки”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Вогонь повністю ліквідували о 08:02.
Пожежа, в якій постраждав підліток, сталася вранці 30 квітня у Великій Рогані на вул. Науковій, 14.
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“Площа горіння склала 40 кв.м. Внаслідок пожежі постраждав неповнолітній хлопець. О 10:05 вогнеборці 25-ї ДПРЧ разом із колегами з місцевої пожежної команди МПК-Рогань локалізували дане загоряння, об 11:37 – ліквідували”, – повідомили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 08:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби дві пожежі з трагічними наслідками сталися на Харківщині: в Харківському та Куп’янському районах".