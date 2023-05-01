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Пожежі на Харківщині: загинула жінка, постраждав неповнолітній

Події 08:46   01.05.2023
Оксана Горун
Пожежі на Харківщині: загинула жінка, постраждав неповнолітній

Минулої доби дві пожежі з трагічними наслідками сталися на Харківщині: в Харківському та Куп’янському районах.

“О 04:40 1 травня стало відомо про пожежу у м. Куп’янську на вул. Вокзальній. Там горів приватний будинок на площі 200 кв.м. За попередніми даними причиною цього стала необережність під час куріння. Під час гасіння пожежі рятувальники 44-ї ДПРЧ виявили тіло загиблої 59-річної жінки”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь повністю ліквідували о 08:02.

Пожежа, в якій постраждав підліток, сталася вранці 30 квітня у Великій Рогані на вул. Науковій, 14.

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“Площа горіння склала 40 кв.м. Внаслідок пожежі постраждав неповнолітній хлопець. О 10:05 вогнеборці 25-ї ДПРЧ разом із колегами з місцевої пожежної команди МПК-Рогань локалізували дане загоряння, об 11:37 – ліквідували”, – повідомили рятувальники.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 08:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби дві пожежі з трагічними наслідками сталися на Харківщині: в Харківському та Куп’янському районах".