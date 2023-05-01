Синєгубов повідомив, що доба на Харківщині пройшла без постраждалих

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів регіону. Є руйнування, обійшлося без поранених.

“Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Ветеринарне, Дворічна, Лиман Перший та інші населені пункти”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За даними Генштабу ЗСУ, загалом під обстрілами на Харківщині опинилися 16 населених пунктів.

Найбільше дісталося Куп’янську.

“У Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ “Град” пошкоджено будівлі медичного закладу, знищено службовий автомобіль медиків. Також пошкоджено щонайменше 14 приватних домоволодінь та 5-поверховий житловий будинок”, – зазначив Синєгубов.

Також руйнування є в селі Богуславка Ізюмського району. Там пошкоджено приватний будинок та господарську споруду.

“На щастя, обійшлося без постраждалих”, – повідомив начальник ХОВА.