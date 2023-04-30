Обстріл Куп’янська: згорів гараж лікарні та пошкоджені машини швидкої допомоги
Харківська обласна прокуратура зафіксувала наслідки обстрілу Куп’янська.
Вранці 30 квітня російські військовослужбовці із РСЗВ обстріляли Куп’янськ.
Частково зруйновані приватні житлові будинки, пошкоджені машини.
Також сталося загоряння гаража лікарні.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2023 в 12:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура зафіксувала наслідки обстрілу Куп’янська.".