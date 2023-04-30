Синєгубов: Сьогодні зранку армія рф вдарила з РСЗВ по центру Куп’янська
Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок, гаражі, автомобілі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Сьогодні о 6:45 ранку російські окупанти завдали удару з РСЗВ по центру Куп’янська. Пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі. Знищено 4 автомобіля. На щастя, обійшлося без постраждалих», – розповів Синєгубов.
Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.
Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.
В області тривають роботи з розмінування деокупованих територій. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 11 га території та знешкодили 123 вибухонебезпечні предмети.
Читайте також: Начальник Харківського гарнізону заявив про знищення російського С-300 (відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов: Сьогодні зранку армія рф вдарила з РСЗВ по центру Куп’янська»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2023 в 08:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок, гаражі, автомобілі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".