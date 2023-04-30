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Синегубов: Сегодня утром армия РФ ударила РСЗО по центру Купянска

Происшествия 08:33   30.04.2023
Оксана Якушко
Синегубов: Сегодня утром армия РФ ударила РСЗО по центру Купянска

В результате удара повреждены частный дом, гаражи, автомобили, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня в 6:45 утра российские оккупанты нанесли удар из РСЗО по центру Купянска. Поврежден частный дом, гаражи, произошли пожары. Уничтожены 4 автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших», – рассказал Синегубов.

 

За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Волчанские Хутора, Красная Заря, Двуречная, Лиман Первый и другие города и села.

В области продолжаются работы по разминированию деоккупированных территорий. За минувшие сутки пиротехники обследовали почти 11 га территории и обезвредили 123 взрывоопасных предмета.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 апреля 2023 в 08:33;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара повреждены частный дом, гаражи, автомобили, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".