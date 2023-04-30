Синегубов: Сегодня утром армия РФ ударила РСЗО по центру Купянска
В результате удара повреждены частный дом, гаражи, автомобили, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Сегодня в 6:45 утра российские оккупанты нанесли удар из РСЗО по центру Купянска. Поврежден частный дом, гаражи, произошли пожары. Уничтожены 4 автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших», – рассказал Синегубов.
За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.
В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Волчанские Хутора, Красная Заря, Двуречная, Лиман Первый и другие города и села.
В области продолжаются работы по разминированию деоккупированных территорий. За минувшие сутки пиротехники обследовали почти 11 га территории и обезвредили 123 взрывоопасных предмета.
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2023 в 08:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара повреждены частный дом, гаражи, автомобили, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".