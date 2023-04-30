Синегубов: Сегодня утром армия РФ ударила РСЗО по центру Купянска

В результате удара повреждены частный дом, гаражи, автомобили, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня в 6:45 утра российские оккупанты нанесли удар из РСЗО по центру Купянска. Поврежден частный дом, гаражи, произошли пожары. Уничтожены 4 автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших», – рассказал Синегубов.

За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Волчанские Хутора, Красная Заря, Двуречная, Лиман Первый и другие города и села.

В области продолжаются работы по разминированию деоккупированных территорий. За минувшие сутки пиротехники обследовали почти 11 га территории и обезвредили 123 взрывоопасных предмета.