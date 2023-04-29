Начальник Харьковского гарнизона заявил о уничтожении российской С-300 (видео)
Сергей Мельник опубликовал видео взрыва ЗРК С-300, отметив, что из него россияне стреляли по территории Украины.
«Какая-то неизвестная «бавовна» случилась с российским расчетом С-300, который вел обстрелы Украины с территории РФ», — подписал видео Мельник.
Он не уточнил, где именно уничтожили С-300 и какую территорию из этого комплекса обстреливали.
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Отметим, что чаще всего армия РФ ведет террористические обстрелы Харькова и населенных пунктов области именно ракетами из ЗРК С-300. Специалисты противовоздушной обороны неоднократно объясняли, что сбить ракету С-300, летящую из Белгородской области по Харькову, невозможно. На это просто не хватает времени из-за близости города к границе с РФ. Так что уничтожение самих российских ЗРК — единственный способ избавить Харьков от подобных ракетных ударов.
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 18:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сергей Мельник опубликовал видео взрыва ЗРК С-300, отметив, что из него россияне стреляли по территории Украины".