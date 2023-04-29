Начальник Харківського гарнізону заявив про знищення російського С-300 (відео)

Сергій Мельник опублікував відео вибуху ЗРК С-300, зазначивши, що з нього росіяни стріляли по території України.

“Якась невідома бавовна сталася з російським розрахунком С-300, який вів обстріли України з території РФ”, – підписав відео Мельник.

Він не уточнив, де саме знищили С-300 та яку територію з цього комплексу обстрілювали.

Зазначимо, що найчастіше армія РФ веде терористичні обстріли Харкова та населених пунктів області саме ракетами із ЗРК С-300. Фахівці протиповітряної оборони неодноразово пояснювали, що збити ракету С-300, що летить з Бєлгородської області по Харкову, неможливо. На це просто не вистачає часу через близькість міста до кордону із РФ. Тож знищення самих російських ЗРК – єдиний спосіб позбавити Харків подібних ракетних ударів.