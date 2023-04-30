Live
  • Воскресенье 30.04.2023
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.35
    • 🟢

Обстрел Купянска: сгорел гараж больницы и повреждены машины скорой помощи

Происшествия 12:39   30.04.2023
Оксана Якушко
Обстрел Купянска: сгорел гараж больницы и повреждены машины скорой помощи

Харьковская областная прокуратура зафиксировала последствия обстрела Купянска.

Утром 30 апреля российские военнослужащие из РСЗО обстреляли Купянск.

Частично разрушены частные жилые дома, повреждены машины.

Также произошло возгорание гаража больницы.


Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Синегубов: Сегодня утром армия РФ ударила РСЗО по центру Купянска

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

12:00
В центре Харькова подростки курили и пьянствовали, их поймали на горячем
09:59
Полиция Харьковщины проверяет 5 человек на причастность к роспропаганде
08:33
Синегубов: Сегодня утром армия РФ ударила РСЗО по центру Купянска
07:55
РФ нанесла авиаудары по приграничным селам и городам Харьковщины — Генштаб ВСУ
06:00
Сегодня 30 апреля: какой праздник и день в истории

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Обстрел Купянска: сгорел гараж больницы и повреждены машины скорой помощи»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 30 апреля 2023 в 12:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура зафиксировала последствия обстрела Купянска.".