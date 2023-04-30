Обстрел Купянска: сгорел гараж больницы и повреждены машины скорой помощи
Харьковская областная прокуратура зафиксировала последствия обстрела Купянска.
Утром 30 апреля российские военнослужащие из РСЗО обстреляли Купянск.
Частично разрушены частные жилые дома, повреждены машины.
Также произошло возгорание гаража больницы.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2023 в 12:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура зафиксировала последствия обстрела Купянска.".