Обстрел Купянска: сгорел гараж больницы и повреждены машины скорой помощи

Харьковская областная прокуратура зафиксировала последствия обстрела Купянска.

Утром 30 апреля российские военнослужащие из РСЗО обстреляли Купянск.

Частично разрушены частные жилые дома, повреждены машины.

Также произошло возгорание гаража больницы.



Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

