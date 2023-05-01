Live
  • Понедельник 01.05.2023
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.13
    • 🟢

Синегубов сообщил, что сутки на Харьковщине прошли без пострадавших

Происшествия 08:33   01.05.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил, что сутки на Харьковщине прошли без пострадавших

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов региона. Есть разрушения, обошлось без раненых.

«За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Стрелечья, Ветеринарное, Двуречная, Лиман Первый и другие населенные пункты», — написал Синегубов в telegram.

По данным Генштаба ВСУ, в целом под обстрелами на Харьковщине оказались 16 населенных пунктов.

Больше всего досталось Купянску.

«В Купянске в результате вражеского обстрела из РСЗО «Град» повреждены здания медицинского учреждения, уничтожен служебный автомобиль медиков. Также повреждено по меньшей мере 14 частных домовладений и 5-этажный жилой дом», — отметил Синегубов.

  • Читайте также: Синегубов сообщил о сутках на Харьковщине: обошлось без пострадавших

    • Также разрушения есть в селе Богуславка Изюмского района. Там поврежден частный дом и хозяйственная постройка.

    «К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил начальник ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    07:35
    Сутки по данным ВСУ: Харьковщину обстреливали, над Украиной сбили 15 ракет
    18:47
    Оккупанты обстреливают Харьковщину и отказываются воевать под Марьинкой — ГШ
    14:53
    На Харьковщине мужчина подорвался на мине в своем дворе
    12:01
    Синегубов показал позиции харьковской 92 ОМБр на Донбассе (фото)
    08:48
    Синегубов сообщил о сутках на Харьковщине: обошлось без пострадавших

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов сообщил, что сутки на Харьковщине прошли без пострадавших»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 08:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов региона. Есть разрушения, обошлось без раненых".