Синегубов сообщил, что сутки на Харьковщине прошли без пострадавших
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов региона. Есть разрушения, обошлось без раненых.
«За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Стрелечья, Ветеринарное, Двуречная, Лиман Первый и другие населенные пункты», — написал Синегубов в telegram.
По данным Генштаба ВСУ, в целом под обстрелами на Харьковщине оказались 16 населенных пунктов.
Больше всего досталось Купянску.
«В Купянске в результате вражеского обстрела из РСЗО «Град» повреждены здания медицинского учреждения, уничтожен служебный автомобиль медиков. Также повреждено по меньшей мере 14 частных домовладений и 5-этажный жилой дом», — отметил Синегубов.
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Также разрушения есть в селе Богуславка Изюмского района. Там поврежден частный дом и хозяйственная постройка.
«К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 08:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов региона. Есть разрушения, обошлось без раненых".