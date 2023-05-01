Синегубов сообщил, что сутки на Харьковщине прошли без пострадавших

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов региона. Есть разрушения, обошлось без раненых.

«За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Стрелечья, Ветеринарное, Двуречная, Лиман Первый и другие населенные пункты», — написал Синегубов в telegram.

По данным Генштаба ВСУ, в целом под обстрелами на Харьковщине оказались 16 населенных пунктов.

Больше всего досталось Купянску.

«В Купянске в результате вражеского обстрела из РСЗО «Град» повреждены здания медицинского учреждения, уничтожен служебный автомобиль медиков. Также повреждено по меньшей мере 14 частных домовладений и 5-этажный жилой дом», — отметил Синегубов.

Также разрушения есть в селе Богуславка Изюмского района. Там поврежден частный дом и хозяйственная постройка.

«К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил начальник ХОВА.