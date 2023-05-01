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Сутки по данным ВСУ: Харьковщину обстреливали, над Украиной сбили 15 ракет

Происшествия 07:35   01.05.2023
Оксана Горун
Сутки по данным ВСУ: Харьковщину обстреливали, над Украиной сбили 15 ракет

В сводке Генштаба сообщили об обстрелах на Слобожанском и Купянском направлениях. Главком ВСУ Валерий Залужный проинформировал о ракетной атаке по Украине ночью.

«Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Волчанск, Черняково и Лошаково в Харьковской области. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое», — проинформировали в утренней сводке Генштаба.

На 6:00 данных о ночной ракетной атаке ГШ не привел. Однако их сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Около 02:30 ночи российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожено 15!» — написал Залужный.

Помимо ночной ракетной атаки, за сутки враг нанес еще пять ракетных ударов — по Краматорску, Константиновке и Павлограду. Также было 27 авиационных ударов и 45 обстрелов из РСЗО.

Наступательные действия армии РФ сосредоточены на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Силы обороны отбили более 36 атак.

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«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава противника. Также сбит вражеский разведывательный БпЛА типа «Орлан-10″, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, два района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр российских оккупантов», — сообщили в сводке ГШ ВСУ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 07:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке Генштаба сообщили об обстрелах на Слобожанском и Купянском направлениях. Главком ВСУ Валерий Залужный проинформировал о ракетной атаке по Украине ночью".