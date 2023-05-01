Сутки по данным ВСУ: Харьковщину обстреливали, над Украиной сбили 15 ракет

В сводке Генштаба сообщили об обстрелах на Слобожанском и Купянском направлениях. Главком ВСУ Валерий Залужный проинформировал о ракетной атаке по Украине ночью.

«Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Волчанск, Черняково и Лошаково в Харьковской области. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое», — проинформировали в утренней сводке Генштаба.

На 6:00 данных о ночной ракетной атаке ГШ не привел. Однако их сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Около 02:30 ночи российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожено 15!» — написал Залужный.

Помимо ночной ракетной атаки, за сутки враг нанес еще пять ракетных ударов — по Краматорску, Константиновке и Павлограду. Также было 27 авиационных ударов и 45 обстрелов из РСЗО.

Наступательные действия армии РФ сосредоточены на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Силы обороны отбили более 36 атак.

«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава противника. Также сбит вражеский разведывательный БпЛА типа «Орлан-10″, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, два района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр российских оккупантов», — сообщили в сводке ГШ ВСУ.