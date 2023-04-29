Видели, куда стреляют: россияне похвастались в сети ударом по ГСЧС в Волчанске

Здание пожарной части ГСЧС на Харьковщине на днях обстреляли дважды — с разницей в час. Как оказалось, оккупанты корректировали огонь с помощью дрона и видели, что стреляют по спасателям.

Видео артиллерийской стрельбы по зданию спасательной службы, выложенное российскими террористами, опубликовал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.

«Враг корректировал огонь беспилотником. На место обстрела выехали все службы. Но после попадания россияне в очередной раз прибегли к терроризму. Как только туда прибыли спасатели и полицейские, которые должны были оказать помощь вероятным пострадавшим и зафиксировать последствия «прилета», по части через час нанесли повторный удар. Своей террористической тактики россияне не стесняются – бить по прибывшим на помощь для них также одна из целей. Видео с БПЛА, которым корректировали огонь, они выложили в сеть. На кадрах четко видно – армия агрессора прекрасно видела, куда было попадание, и по кому именно били второй раз», — прокомментировал кадры Болвинов.