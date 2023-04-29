Бачили, куди стріляють: росіяни похвалилися ударом по ДСНС у Вовчанську

Будівлю пожежної частини ДСНС на Харківщині днями обстріляли двічі – з різницею в годину. Як виявилося, окупанти коригували вогонь за допомогою дрона та бачили, що стріляють у рятувальників.

Відео артилерійської стрілянини по будівлі рятувальної служби, викладене російськими терористами, опублікував начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

“Ворог корегував вогонь безпілотником. На місце обстрілу одразу виїхали всі служби. Але після влучання росіяни вкотре вдалися до тероризму. Як тільки туди прибули рятувальники та поліцейські, які мали надати допомогу ймовірним постраждалим та зафіксувати наслідки “прильоту”, по частині через годину завдали повторного удару.Своєї терористичної тактики росіяни не соромляться – бити по тих, хто прибув на допомогу, для них також одна із цілей. Відео з БПЛА, яким корегували вогонь, вони виклали до мережі. На кадрах чітко видно – армія агресора прекрасно бачила, куди було влучання, і по кому саме били вдруге”, – прокоментував кадри Болвінов.