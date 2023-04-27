Live
  • Четвер 27.04.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.39
    • 🟢

Із Вовчанська слідом за Дворічною вивели підрозділи ДСНС через обстріли

Події 22:19   27.04.2023
Павло Велицький
Олена Нагорна
Із Вовчанська слідом за Дворічною вивели підрозділи ДСНС через обстріли

З міста Вовчанськ Харківської області вивели підрозділи ДСНС після двох обстрілів пожежної частини, що сталися ввечері 26 квітня.

Про це розповів журналістам начальник ГУ ДСНС України у Харківській області Олександр Волобуєв.

“Вчора в першій половині доби Вовчанськ більше ніж півтори години інтенсивно обстрілювався. Близько 19:30 була обстріляна наша пожежна частина у Вовчанську №47. На місці чергувало 12 співробітників та дві одиниці техніки. Почали розбиратися з наслідками, і о 20:18 був другий «приліт». Конструктиви будівлі дуже пошкоджені, дах, службові кабінети. На даний час ми звідти евакуювали особовий склад, тому що останнім часом постійно обстрілюють. Особовий склад не постраждав, автомобілі теж”, – зазначив Волобуєв.

При цьому, за його словами, підрозділи на прилеглих територіях були посилені.

Раніше, як розповів Волобуєв, бійців ДСНС забрали із селища Дворічна Куп’янського району, також через постійні обстріли.

Автор: Павло Велицький, Олена Нагорна

Новини за темою:

22:19
Із Вовчанська слідом за Дворічною вивели підрозділи ДСНС через обстріли
21:48
У Куп’янську поховали директорку та співробітницю музею, убитих ракетою РФ
21:00
Жертва вітчима-педофіла скаржилася вчителям, мати не вірить доньці – Болвінов
20:22
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до 30 тисяч гривень
19:28
На Харківщині педофіл роками по кілька разів на тиждень ґвалтував падчерку

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Із Вовчанська слідом за Дворічною вивели підрозділи ДСНС через обстріли»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 22:19;

    • Кореспондент Павло Велицький, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З міста Вовчанськ Харківської області вивели підрозділи ДСНС після двох обстрілів пожежної частини, що сталися ввечері 26 квітня.".