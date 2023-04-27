Із Вовчанська слідом за Дворічною вивели підрозділи ДСНС через обстріли
З міста Вовчанськ Харківської області вивели підрозділи ДСНС після двох обстрілів пожежної частини, що сталися ввечері 26 квітня.
Про це розповів журналістам начальник ГУ ДСНС України у Харківській області Олександр Волобуєв.
“Вчора в першій половині доби Вовчанськ більше ніж півтори години інтенсивно обстрілювався. Близько 19:30 була обстріляна наша пожежна частина у Вовчанську №47. На місці чергувало 12 співробітників та дві одиниці техніки. Почали розбиратися з наслідками, і о 20:18 був другий «приліт». Конструктиви будівлі дуже пошкоджені, дах, службові кабінети. На даний час ми звідти евакуювали особовий склад, тому що останнім часом постійно обстрілюють. Особовий склад не постраждав, автомобілі теж”, – зазначив Волобуєв.
При цьому, за його словами, підрозділи на прилеглих територіях були посилені.
Раніше, як розповів Волобуєв, бійців ДСНС забрали із селища Дворічна Куп’янського району, також через постійні обстріли.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 22:19;
Кореспондент Павло Велицький, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З міста Вовчанськ Харківської області вивели підрозділи ДСНС після двох обстрілів пожежної частини, що сталися ввечері 26 квітня.".