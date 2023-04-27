Із Вовчанська слідом за Дворічною вивели підрозділи ДСНС через обстріли

З міста Вовчанськ Харківської області вивели підрозділи ДСНС після двох обстрілів пожежної частини, що сталися ввечері 26 квітня.

Про це розповів журналістам начальник ГУ ДСНС України у Харківській області Олександр Волобуєв.

“Вчора в першій половині доби Вовчанськ більше ніж півтори години інтенсивно обстрілювався. Близько 19:30 була обстріляна наша пожежна частина у Вовчанську №47. На місці чергувало 12 співробітників та дві одиниці техніки. Почали розбиратися з наслідками, і о 20:18 був другий «приліт». Конструктиви будівлі дуже пошкоджені, дах, службові кабінети. На даний час ми звідти евакуювали особовий склад, тому що останнім часом постійно обстрілюють. Особовий склад не постраждав, автомобілі теж”, – зазначив Волобуєв.

При цьому, за його словами, підрозділи на прилеглих територіях були посилені.

Раніше, як розповів Волобуєв, бійців ДСНС забрали із селища Дворічна Куп’янського району, також через постійні обстріли.