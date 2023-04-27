Из Волчанска вслед за Двуречной вывели подразделения ГСЧС из-за обстрелов
Из города Волчанск Харьковской области вывели подразделения ГСЧС после двух обстрелов пожарной части, произошедших вечером 26 апреля.
Об этом рассказал журналистам начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев.
«Вчера в первой половине суток Волчанск более полутора часов интенсивно обстреливался. Около 19:30 была обстреляна наша пожарная часть в Волчанске №47. На месте дежурили 12 сотрудников и две единицы техники. Начали разбираться с последствиями, и в 20:18 был второй «прилет». Конструктивы здания очень повреждены, крыша, служебные кабинеты. В настоящее время мы оттуда эвакуировали личный состав, потому что в последнее время постоянно обстреливают. Личный состав не пострадал, автомобили тоже», — отметил Волобуев.
При этом, по его словам, подразделения на прилегающих территориях были усилены.
Ранее, как рассказал Волобуев, бойцов ГСЧС забрали из поселка Двуречная Купянского района, также из-за постоянных обстрелов.
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 22:19;
Корреспондент Павел Велицкий, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из города Волчанск Харьковской области вывели подразделения ГСЧС после двух обстрелов пожарной части, произошедших вечером 26 апреля.".