Доба за даними ЗСУ: Харківщину обстрілювали, над Україною збили 15 ракет

У зведенні Генштабу повідомили про обстріли на Слобожанському та Куп’янському напрямках. Головком ЗСУ Валерій Залужний поінформував про ракетну атаку по Україні вночі.

“Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Вовчанськ, Чернякове та Лошакове на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Кислівка, Берестове“, – поінформували в ранковому зведенні Генштабу.

На 6:00 даних про нічну ракетну атаку ГШ не навів. Однак їх повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15!” – написав Залужний.

Крім нічної ракетної атаки, за добу ворог завдав ще п’ять ракетних ударів – по Краматорську, Костянтинівці та Павлограду. Також було 27 авіаційних ударів та 45 обстрілів з РСЗВ.

Наступальні дії армії РФ зосереджені на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Сили оборони відбили понад 36 атак.

“Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, 2 райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр російських окупантів“, – повідомили у зведенні ГШ ЗСУ.