Пожары на Харьковщине: погибла женщина, пострадал несовершеннолетний

За минувшие сутки два пожара с трагическими последствиями произошли на Харьковщине: в Харьковском и Купянском районах.

«В 04:40 1 мая стало известно о пожаре в г. Купянске по ул. Вокзальной. Там горел частный дом на площади 200 кв. м. По предварительным данным, причиной этого стала неосторожность во время курения. Во время тушения пожара спасатели 44-й ГПРЧ обнаружили тело погибшей 59-летней женщины», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь полностью ликвидировали в 08:02.

Пожар, в котором пострадал подросток, случился утром 30 апреля в Большой Рогани на ул. Научная, 14.

«Площадь горения составила 40 кв. м. В результате пожара пострадал несовершеннолетний парень. В 10:05 пожарные 25-й ГПРЧ вместе с коллегами из местной пожарной команды МПК-Рогань локализовали данное возгорание, в 11:37 – ликвидировали. По предварительным данным причиной его возникновения стало короткое замыкание электросети», — проинформировали спасатели.