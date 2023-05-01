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Пожары на Харьковщине: погибла женщина, пострадал несовершеннолетний

Происшествия 08:46   01.05.2023
Оксана Горун
Пожары на Харьковщине: погибла женщина, пострадал несовершеннолетний

За минувшие сутки два пожара с трагическими последствиями произошли на Харьковщине: в Харьковском и Купянском районах.

«В 04:40 1 мая стало известно о пожаре в г. Купянске по ул. Вокзальной. Там горел частный дом на площади 200 кв. м. По предварительным данным, причиной этого стала неосторожность во время курения. Во время тушения пожара спасатели 44-й ГПРЧ обнаружили тело погибшей 59-летней женщины», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь полностью ликвидировали  в 08:02.

Пожар, в котором пострадал подросток, случился утром 30 апреля в Большой Рогани на ул. Научная, 14.

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«Площадь горения составила 40 кв. м. В результате пожара пострадал несовершеннолетний парень. В 10:05 пожарные 25-й ГПРЧ вместе с коллегами из местной пожарной команды МПК-Рогань локализовали данное возгорание, в 11:37 – ликвидировали. По предварительным данным причиной его возникновения стало короткое замыкание электросети», — проинформировали спасатели.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 08:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки два пожара с трагическими последствиями произошли на Харьковщине: в Харьковском и Купянском районах".