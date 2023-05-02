Армія РФ обстріляла шкільний автобус на Харківщині (фото)
Автобус практично знищили на Куп’янщині, людей у ньому не було. Подробиці повідомили у ДСНС.
“О 13:30 рятувальники з м. Куп’янська виїжджали на перевірку території населеного пункту, щойно обстріляного окупантами. Ворог поцілив по селу Кучерівка Петропавлівської громади. Перевіркою зафіксовані пошкодження 3-х приватних житлових будинків, господарчої споруди й автобусу. Виявлено 1 постраждалого”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
На опублікованих фото з місця – зруйнований приватний будинок та суттєво пошкоджений транспорт із написом “Шкільний автобус”.
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Раніше прокуратура інформувала про те, що внаслідок обстрілу Кучерівки поранення отримав 65-річний чоловік.
Пожеж, викликаних ворожими обстрілами, за добу на Харківщині не зафіксували.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 08:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автобус практично знищили на Куп’янщині, людей у ньому не було. Подробиці повідомили у ДСНС".