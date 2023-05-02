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Армія РФ обстріляла шкільний автобус на Харківщині (фото)

Події 08:19   02.05.2023
Оксана Горун
Армія РФ обстріляла шкільний автобус на Харківщині (фото)

Автобус практично знищили на Куп’янщині, людей у ​​ньому не було. Подробиці повідомили у ДСНС.

“О 13:30 рятувальники з м. Куп’янська виїжджали на перевірку території населеного пункту, щойно обстріляного окупантами. Ворог поцілив по селу Кучерівка Петропавлівської громади. Перевіркою зафіксовані пошкодження 3-х приватних житлових будинків, господарчої споруди й автобусу. Виявлено 1 постраждалого”,повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

На опублікованих фото з місця – зруйнований приватний будинок та суттєво пошкоджений транспорт із написом “Шкільний автобус”. 

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    • Раніше прокуратура інформувала про те, що внаслідок обстрілу Кучерівки поранення отримав 65-річний чоловік.

    Пожеж, викликаних ворожими обстрілами, за добу на Харківщині не зафіксували.

    Наслідки обстрілу Кучерівки 1 травня 2023

    Наслідки обстрілу Кучерівки 1 травня 2023 2

    Наслідки обстрілу Кучерівки 1 травня 2023 3

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 08:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автобус практично знищили на Куп’янщині, людей у ​​ньому не було. Подробиці повідомили у ДСНС".