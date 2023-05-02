Сутки от Генштаба: под Купянском не наступают, на Херсонщине пропала связь РФ

По данным Генштаба ВСУ, враг обстрелял десять населенных пунктов Харьковской области.

«Враг обстрелял населенные пункты Уды, Гоптовка, Стрелечья и Хатнее в Харьковской области. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крахмальное и Берестовое», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Там отметили, что, помимо ракетного удара ночью на 1 мая, армия РФ также за сутки нанесла 17 авиационных ударов и произвела 25 обстрелов из РСЗО. Основные наступательные усилия противника сосредоточены на Донбассе. Там за сутки отбили 41 атаку.

А вот на юге оккупантов преследуют различные неприятности.

«В Горностаевке Херсонской области отмечаются значительные проблемы с сотовой связью российских операторов в отличие от устойчивой связи национальных операторов Украины. Местное командование российских оккупационных войск данный факт объясняет результатами поражения, нанесенного Вооруженными силами Украины», — отметили в ГШ, не уточнив, насколько прав противник в своих предположениях.

За сутки украинская авиация уничтожила три российских ЗРК и нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава армии РФ. Кроме того, Силы обороны сбили вражеский «Орлан-10». Артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления и шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники. Также уничтожены два склада боеприпасов и один — ГСМ оккупантов.