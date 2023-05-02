Доба від Генштабу: під Куп’янськом не атакують, на Херсонщині зник зв’язок РФ
За даними Генштабу ЗСУ, ворог обстріляв десять населених пунктів Харківської області.
“Ворог обстріляв населені пункти Уди, Гоптівка, Стрілеча і Хатнє на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове”, – перерахували у ранковому зведенні Генштабу.
Там зазначили, що, крім ракетного удару вночі на 1 травня, армія РФ також за добу завдала 17 авіаційних ударів і здійснила 25 обстрілів із РСЗВ. Основні наступальні зусилля супротивника зосереджені на Донбасі. Там за добу відбили 41 атаку.
А ось на півдні окупантів переслідують різні неприємності.
“У Горностаївці Херсонської області відзначаються значні проблеми зі стільниковим зв’язком російських операторів, на відміну від стійкого зв’язку національних операторів України. Місцеве командування російських окупаційних військ даний факт пояснює результатами ураження, яке завдають Збройні Сили України“, – зазначили в ГШ, не уточнивши, наскільки правий противник у своїх припущеннях.
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За добу українська авіація знищила три російські ЗРК і завдала сім ударів по районах зосередження особового складу армії РФ. Крім того, Сили оборони збили ворожий “Орлан-10”. Артилеристи та ракетники вразили пункт управління та шість районів зосередження озброєння та військової техніки. Також знищено два склади боєприпасів та один – ПММ окупантів.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 07:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу ЗСУ, ворог обстріляв десять населених пунктів Харківської області".