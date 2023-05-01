Очевидна зміна тактики: Подоляк припустив, чому РФ тепер б’є ракетами по домах
Останні масовані ракетні обстріли України були націлені на цивільні об’єкти, тоді як у попередні місяці агресор в основному бив по інфраструктурі, що говорить про зміну тактики РФ.
Про це антикризовий радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив у етері національного телемарафону.
“Це очевидна зміна тактики. Бо вони наносять прямі удари по цивільних об’єктах. У даному випадку – по багатоквартирних будинках чи по місцях, де багато житла цивільного населення”, – констатував Подоляк.
Він також висловив кілька версій, які цілі переслідує агресор, застосовуючи саме таку тактику.
“Перше, це спровокувати нас на певні реакції. Наприклад, пришвидшити контрнаступ, щоб ми не займалися накопиченням, підготовкою, напрацюванням сценаріїв, а непідготовлені та розлючені пішли вперед. Друге – це може бути провокація західних, європейських суспільств. Щоб вони почали говорити: «Може ви сядете за стіл переговорів, бо там вбивають дітей». Третя складова. Вони прощупують, чи можна атакувати не тільки по тих траєкторіях, по яких вони восени та взимку атакували критичну інфраструктуру. Чи можна атакувати в обхід наших систем ППО цивільне населення. Вони дивляться, чи повністю ми закрили небо. І це четверте сценарне напрацювання росіян. Вони хочуть зрозуміти, чи буде в них така опція, коли, будемо обережно говорити, пішли певні позитивні події на лінії фронту – атакувати цивільне населення, щоб нас зламати”, – зазначив Подоляк.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 22:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Останні масовані ракетні обстріли України були націлені на цивільні об’єкти, тоді як у попередні місяці агресор в основному бив по інфраструктурі, що говорить про зміну тактики РФ.".