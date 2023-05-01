Очевидная смена тактики: Подоляк предположил, почему РФ бьет ракетами по домам

Последние массированные ракетные обстрелы Украины были нацелены на гражданские объекты, тогда как в предыдущие месяцы агрессор в основном бил по инфраструктуре, что говорит о смене тактики РФ.

Об этом антикризисный советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в эфире национального телемарафона.

«Это очевидная смена тактики. Потому что они наносят прямые удары по гражданским объектам. В данном случае — по многоквартирным домам или по местам, где много жилья гражданского населения», — констатировал Подоляк.

Он также высказал несколько версий, какие цели преследует агрессор, применяя именно такую тактику.

«Первое, это спровоцировать нас на определенные реакции. Например, ускорить контрнаступление, чтобы мы не занимались накоплением, подготовкой, наработкой сценариев, а неподготовленные и разъяренные пошли вперед. Второе — это может быть провокация западных, европейских обществ. Чтобы они начали говорить: «Может вы сядете за стол переговоров, потому что там убивают детей». Третья составляющая. Они прощупывают, можно ли атаковать не только по тем траекториям, по которым они осенью и зимой атаковали критическую инфраструктуру. Можно ли атаковать в обход наших систем ПВО гражданское население. Они смотрят, полностью ли мы закрыли небо. И это четвертая сценарная наработка россиян. Они хотят понять, будет ли у них такая опция, когда, будем осторожно говорить, пошли определенные положительные события на линии фронта — атаковать гражданское население, чтобы нас сломать», — отметил Подоляк.