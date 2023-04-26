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На Харківщині за добу 10 поранених та двоє загиблих – усі з Куп’янська

Події 08:41   26.04.2023
Оксана Горун
На Харківщині за добу 10 поранених та двоє загиблих – усі з Куп’янська

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про події в регіоні за минулу добу.

Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних та прифронтових населених пунктів в Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах. За оновленими даними, внаслідок ракетного удару по Куп’янську загинуло дві жінки 54 та 57 років, 10 людей отримали поранення. З них 4 госпіталізовані, ще 6 мають незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці“, – написав Синєгубов у телеграмі.

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    • Раніше ракетний удар по Куп’янську ще раз прокоментували в Генштабі ЗСУ. Там наголосили, що поряд із будівлею Краєзнавчого музею, по якій ударила армія РФ, не було жодного військового об’єкта.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 08:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про події в регіоні за минулу добу".