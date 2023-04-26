На Харківщині за добу 10 поранених та двоє загиблих – усі з Куп’янська

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про події в регіоні за минулу добу.

“Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних та прифронтових населених пунктів в Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах. За оновленими даними, внаслідок ракетного удару по Куп’янську загинуло дві жінки 54 та 57 років, 10 людей отримали поранення. З них 4 госпіталізовані, ще 6 мають незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Раніше ракетний удар по Куп’янську ще раз прокоментували в Генштабі ЗСУ. Там наголосили, що поряд із будівлею Краєзнавчого музею, по якій ударила армія РФ, не було жодного військового об’єкта.