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На Харьковщине за сутки 10 раненых и двое погибших — все из Купянска

Происшествия 08:41   26.04.2023
Оксана Горун
На Харьковщине за сутки 10 раненых и двое погибших — все из Купянска

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в регионе за минувшие сутки.

«За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 17 приграничных и прифронтовых населенных пунктов в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах. По обновленным данным, в результате ракетного удара по Купянску погибли две женщины 54 и 57 лет, 10 человек получили ранения. Из них 4 госпитализированы. Еще 6 имеют незначительные повреждения и получили медицинскую помощь на месте», — написал Синегубов в telegram.

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    • Ранее ракетный удар по Купянску еще раз прокомментировали в Генштабе ВСУ. Там подчеркнули, что рядом со зданием Краеведческого музея, по котрому ударила армия РФ, не было ни одного военного объекта.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 08:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в регионе за минувшие сутки".