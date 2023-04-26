На Харьковщине за сутки 10 раненых и двое погибших — все из Купянска

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в регионе за минувшие сутки.

«За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 17 приграничных и прифронтовых населенных пунктов в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах. По обновленным данным, в результате ракетного удара по Купянску погибли две женщины 54 и 57 лет, 10 человек получили ранения. Из них 4 госпитализированы. Еще 6 имеют незначительные повреждения и получили медицинскую помощь на месте», — написал Синегубов в telegram.

Ранее ракетный удар по Купянску еще раз прокомментировали в Генштабе ВСУ. Там подчеркнули, что рядом со зданием Краеведческого музея, по котрому ударила армия РФ, не было ни одного военного объекта.