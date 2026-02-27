Live

Рада оборони Харківщини збиралась через ситуацію з паводками

Суспільство 18:49   27.02.2026
Олена Нагорна
Рада оборони Харківщини збиралась через ситуацію з паводками

У зв’язку з підтопленнями через активне танення снігу та значні опади 27 лютого збиралася Рада оборони Харківщини. На засіданні обговорювали координацію дій усіх служб цивільного захисту.

Наразі у ліквідації наслідків цілодобово задіяні 700 працівників, готові реагувати понад 1000 одиниць техніки та ще 3000 осіб, а також забезпечено функціонування близько 600 кілометрів зливових систем, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зафіксовані випадки підтоплень 393 домоволодінь у 17 громадах Берестинського, Богодухівського, Ізюмського, Лозівського та Харківського районів.

Синєгубов зазначив, що окремі категорії громадян, які постраждали від підтоплень, отримують гуманітарну допомогу та грошові компенсації.

Нагадаємо, як протидіяти підтопленням на Харківщині, 26 лютого вирішувала регіональна комісія з питань ТЕБ ​​та НС. Заступник начальника ХОВА Євген Іванов повідомив: упродовж зими фіксують підвищення рівня води у річках регіону. Рятувальники майже сотню разів виїжджали на ліквідацію наслідків підтоплень.

Читайте також: Підтоплення на Харківщині тривають: скільки випадків було за добу (фото)

Автор: Олена Нагорна
