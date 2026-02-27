Совет обороны Харьковщины собирался из-за ситуации с паводками

В связи с подтоплениями из-за активного таяния снега и значительных осадков 27 февраля собирался Совет обороны Харьковщины. На заседании обсуждали координацию действий всех служб гражданской защиты.

Сейчас в ликвидации последствий круглосуточно задействованы 700 работников, готовы реагировать более 1000 единиц техники и еще 3000 человек, а также обеспечено функционирование около 600 километров ливневых систем, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Зафиксированы случаи подтоплений 393 домовладений в 17 громадах Берестинского, Богодуховского, Изюмского, Лозовского и Харьковского районов.

Синегубов отметил, что отдельные категории граждан, пострадавшие от подтоплений, получают гуманитарную помощь и денежные компенсации.

Напомним, как противодействовать подтоплениям на Харьковщине, 26 февраля решала региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов сообщил: в течение зимы фиксируют повышение уровня воды в реках региона. Спасатели почти сотню раз выезжали ликвидировать последствия подтоплений.