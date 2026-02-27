Live

Совет обороны Харьковщины собирался из-за ситуации с паводками

Общество 18:49   27.02.2026
Елена Нагорная
Совет обороны Харьковщины собирался из-за ситуации с паводками

В связи с подтоплениями из-за активного таяния снега и значительных осадков 27 февраля собирался Совет обороны Харьковщины. На заседании обсуждали координацию действий всех служб гражданской защиты.

Сейчас в ликвидации последствий круглосуточно задействованы 700 работников, готовы реагировать более 1000 единиц техники и еще 3000 человек, а также обеспечено функционирование около 600 километров ливневых систем, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Зафиксированы случаи подтоплений 393 домовладений в 17 громадах Берестинского, Богодуховского, Изюмского, Лозовского и Харьковского районов.

Синегубов отметил, что отдельные категории граждан, пострадавшие от подтоплений, получают гуманитарную помощь и денежные компенсации.

Напомним, как противодействовать подтоплениям на Харьковщине, 26 февраля решала региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов сообщил: в течение зимы фиксируют повышение уровня воды в реках региона. Спасатели почти сотню раз выезжали ликвидировать последствия подтоплений.

Читайте также: Подтопления на Харьковщине продолжаются: сколько случаев было за сутки (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие времен Кернеса
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие времен Кернеса
26.02.2026, 18:42
Новости Харькова — главное 27 февраля: удары «Молний», погибшие в области
Новости Харькова — главное 27 февраля: удары «Молний», погибшие в области
27.02.2026, 17:21
В Харькове слышали взрывы: БпЛА ударил по предприятию – Терехов
В Харькове слышали взрывы: БпЛА ударил по предприятию – Терехов
27.02.2026, 12:43
«Прилет» был по территории учебного заведения в Харькове — Терехов
«Прилет» был по территории учебного заведения в Харькове — Терехов
27.02.2026, 10:58
Осторожно, мошенники! Укрэнерго предупреждает об опасной рассылке
Осторожно, мошенники! Укрэнерго предупреждает об опасной рассылке
27.02.2026, 16:14
«Не нужно прятаться»: в ОТЦК разъяснили харьковчанам, как оформляют отсрочки
«Не нужно прятаться»: в ОТЦК разъяснили харьковчанам, как оформляют отсрочки
27.02.2026, 19:21

Новости по теме:

27.02.2026
Совет обороны Харьковщины собирался из-за ситуации с паводками
27.02.2026
Чем болеют харьковчане? Названы инфекции, преобладавшие в регионе в январе
27.02.2026
Первые минуты после атаки РФ на Харьков показали копы (видео)
27.02.2026
Новости Харькова — главное 27 февраля: удары «Молний», погибшие в области
27.02.2026
Три атаки войск РФ с начала суток на Харьковщине: где шли бои


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Совет обороны Харьковщины собирался из-за ситуации с паводками», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2026 в 18:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи с подтоплениями из-за активного таяния снега и значительных осадков 27 февраля собирался Совет обороны Харьковщины.".