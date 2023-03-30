У Харкові викрили пропагандиста: навіть під обстрілом заперечував агресію РФ

У Харкові судитимуть шанувальника «російського миру», який у соцмережах прославляв окупантів та схвалював дії РФ.

За даними Харківської обласної прокуратури, пропагандистом виявився мешканець Харкова. Злочинець протягом вересня-жовтня 2022 року у соціальних мережах поширював повідомлення, де стверджувалося, що «РФ повертає свої території та рятує Україну від фашистів».

Зраднику повідомили про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, вчиненого повторно (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 ККУ).

Злочинцю загрожує від п’яти до восьми років за ґратами із конфіскацією майна.