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У Харкові викрили пропагандиста: навіть під обстрілом заперечував агресію РФ

Суспільство 16:10   30.03.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові викрили пропагандиста: навіть під обстрілом заперечував агресію РФ Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові судитимуть шанувальника «російського миру», який у соцмережах прославляв окупантів та схвалював дії РФ.

За даними Харківської обласної прокуратури, пропагандистом виявився мешканець Харкова. Злочинець протягом вересня-жовтня 2022 року у соціальних мережах поширював повідомлення, де стверджувалося, що «РФ повертає свої території та рятує Україну від фашистів».

Зраднику повідомили про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, вчиненого повторно (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 ККУ).

Злочинцю загрожує від п’яти до восьми років за ґратами із конфіскацією майна.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 16:10;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові судитимуть шанувальника «російського миру», який у соцмережах прославляв окупантів та схвалював дії РФ. ".