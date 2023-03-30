Вчила дітей у Вовчанську за “стандартами” РФ: СБУ викрила колаборантку

52-річна мешканка Вовчанська в Харківській області під час окупації міста співпрацювала з військовими РФ та навчала дітей за російськими «стандартами».

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, колаборантка погодилась на пропозицію окупантів обійняти посаду директора у місцевому ліцеї.

Під час зібрання з персоналом жінка повідомила, що впроваджуватиме «стандарти освіти РФ» та проводитиме уроки російською мовою. Також колаборантка зібрала списки вчителів, які згодні працювати під керівництвом окупантів та поїхати на курси підвищення кваліфікації до РФ, додали в СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисниця навіть отримала від окупантів методичні рекомендації в електронному вигляді щодо організації навчального процесу.

Наразі жінці заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти).