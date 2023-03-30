Live
  • Четвер 30.03.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.7
    • 🟢

Вчила дітей у Вовчанську за “стандартами” РФ: СБУ викрила колаборантку

Суспільство 15:20   30.03.2023
Вікторія Яковенко
Вчила дітей у Вовчанську за “стандартами” РФ: СБУ викрила колаборантку Фото: Владислав Абдула

52-річна мешканка Вовчанська в Харківській області під час окупації міста співпрацювала з військовими РФ та навчала дітей за російськими «стандартами».

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, колаборантка погодилась на пропозицію окупантів обійняти посаду директора у місцевому ліцеї.

Під час зібрання з персоналом жінка повідомила, що впроваджуватиме «стандарти освіти РФ» та проводитиме уроки російською мовою. Також колаборантка зібрала списки вчителів, які згодні працювати під керівництвом окупантів та поїхати на курси підвищення кваліфікації до РФ, додали в СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисниця навіть отримала від окупантів методичні рекомендації в електронному вигляді щодо організації навчального процесу.

Наразі жінці заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти).

Читайте також: Впроваджувала стандарти РФ: директорку ліцею в Куп’янську судитимуть заочно

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

13:05
Армія РФ обстріляла житлові будинки у Куп’янську (фото)
12:42
«Харківобленерго» приймає показники лічильників: що робити тим, хто виїхав
12:09
Вивозив зерно з Харківщини до РФ: судитимуть директора підприємства
09:25
26-річний громадянин РФ убив співробітника лікарні на Харківщині – СБУ
17:20
Росіяни пошкодили або зруйнували понад 30 культурних пам’яток на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Вчила дітей у Вовчанську за “стандартами” РФ: СБУ викрила колаборантку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 15:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "52-річна мешканка Вовчанська в Харківській області під час окупації міста співпрацювала з військовими РФ та навчала дітей за російськими «стандартами».".