Впроваджувала стандарти РФ: директорку ліцею в Куп’янську судитимуть заочно
Прокуратура затвердила та направила в суд обвинувальний акт щодо директорки ліцею в місті Куп’янськ Харківської області, яка під час окупації відправляла вчителів в Курськ для впровадження російських стандартів освіти.
Під час окупації освітянка співпрацювала з ворогом та очолила “Лицей №1 Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области”, розповідають у Харківській облпрокуратурі.
“Обвинувачена активно почала впроваджувала російську освіту у місті. Зокрема, вона отримала російські підручники та нагрудні медалі з російськими прапорами для учнів. Освітянка також направила вчителів вказаного навчального закладу на проходження курсів підвищення кваліфікації до міста Курськ РФ для того, щоб вони навчились методикам викладання і стандартам російської освіти”, – зазначили у прокуратурі.
Освітянку судитимуть заочно в Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 12:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура затвердила та направила в суд обвинувальний акт щодо директорки ліцею в місті Куп’янськ Харківської області, яка під час окупації відправляла вчителів в Курськ для впровадження російських стандартів освіти.".