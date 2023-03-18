Впроваджувала стандарти РФ: директорку ліцею в Куп’янську судитимуть заочно

Прокуратура затвердила та направила в суд обвинувальний акт щодо директорки ліцею в місті Куп’янськ Харківської області, яка під час окупації відправляла вчителів в Курськ для впровадження російських стандартів освіти.

Під час окупації освітянка співпрацювала з ворогом та очолила “Лицей №1 Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области”, розповідають у Харківській облпрокуратурі.

“Обвинувачена активно почала впроваджувала російську освіту у місті. Зокрема, вона отримала російські підручники та нагрудні медалі з російськими прапорами для учнів. Освітянка також направила вчителів вказаного навчального закладу на проходження курсів підвищення кваліфікації до міста Курськ РФ для того, щоб вони навчились методикам викладання і стандартам російської освіти”, – зазначили у прокуратурі.

Освітянку судитимуть заочно в Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).