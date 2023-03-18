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Впроваджувала стандарти РФ: директорку ліцею в Куп’янську судитимуть заочно

Суспільство 12:20   18.03.2023
Олена Нагорна
Впроваджувала стандарти РФ: директорку ліцею в Куп’янську судитимуть заочно

Прокуратура затвердила та направила в суд обвинувальний акт щодо директорки ліцею в місті  Куп’янськ Харківської області, яка під час окупації відправляла вчителів в Курськ для впровадження російських стандартів освіти.

Під час окупації освітянка співпрацювала з ворогом та очолила “Лицей №1 Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области”, розповідають у Харківській облпрокуратурі.

“Обвинувачена активно почала впроваджувала російську освіту у місті. Зокрема, вона отримала російські підручники та нагрудні медалі з російськими прапорами для учнів. Освітянка також направила вчителів вказаного навчального закладу на проходження курсів підвищення кваліфікації до міста Курськ РФ для того, щоб вони навчились методикам викладання і стандартам російської освіти”, – зазначили у прокуратурі.

Освітянку судитимуть заочно в Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Читайте також: СБУ затримала освітянку з Куп’янська, що “очолювала” ліцей під керівництвом РФ

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 12:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура затвердила та направила в суд обвинувальний акт щодо директорки ліцею в місті Куп’янськ Харківської області, яка під час окупації відправляла вчителів в Курськ для впровадження російських стандартів освіти.".