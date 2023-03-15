СБУ затримала освітянку з Куп’янська, що “очолювала” ліцей під керівництвом РФ
Співробітники СБУ затримали та повідомили про підозру мешканці міста Куп’янськ Харківської області, яка під час окупації очолила місцевий ліцей та заявила про запровадження стандартів освіти держави-агресорки.
Про це повідомляє речник облуправління СБУ Владислав Абдула.
За його словами, наприкінці червня 2022 року колаборантка обійняла посаду “виконуючої обов’язки директора Куп’янського ліцею №1 Куп’янської міської ради Харківської області”.
Відразу після цього вона повідомила викладачам та батькам учнів, що в новому навчальному році освітній процес у ліцеї здійснюватиметься російською мовою, за російською освітньою програмою та за підручниками видавництва РФ.
Жінка обійняла посаду замість чинного директора, який поїхав в Курськ на підвищення кваліфікації, щоб у майбутньому впроваджувати стандарти освіти РФ на території Куп’янщини.
Слідчі СБУ повідомили її про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність у формі запровадження стандартів освіти держави-агресорки в навчальних закладах) Кримінального кодексу України.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 16:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники СБУ затримали та повідомили про підозру мешканці міста Куп’янськ Харківської області, яка під час окупації очолила місцевий ліцей та заявила про запровадження стандартів освіти держави-агресорки.".