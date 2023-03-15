СБУ затримала освітянку з Куп’янська, що “очолювала” ліцей під керівництвом РФ

Співробітники СБУ затримали та повідомили про підозру мешканці міста Куп’янськ Харківської області, яка під час окупації очолила місцевий ліцей та заявила про запровадження стандартів освіти держави-агресорки.

Про це повідомляє речник облуправління СБУ Владислав Абдула.

За його словами, наприкінці червня 2022 року колаборантка обійняла посаду “виконуючої обов’язки директора Куп’янського ліцею №1 Куп’янської міської ради Харківської області”.

Відразу після цього вона повідомила викладачам та батькам учнів, що в новому навчальному році освітній процес у ліцеї здійснюватиметься російською мовою, за російською освітньою програмою та за підручниками видавництва РФ.

Жінка обійняла посаду замість чинного директора, який поїхав в Курськ на підвищення кваліфікації, щоб у майбутньому впроваджувати стандарти освіти РФ на території Куп’янщини.

Слідчі СБУ повідомили її про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність у формі запровадження стандартів освіти держави-агресорки в навчальних закладах) Кримінального кодексу України.