Розбомблена і понівечена. Як рф нищить у Харкові архітектуру Бекетова
3 березня виповнився 161 рік від дня народження архітектора Олексія Бекетова, за проектами якого розвивався Харків наприкінці XIX – на початку XX століть, повідомляє Український інститут національної пам’яті.
За проектами Бекетова збудували понад 40 громадських та житлових будівель Харкова у стилі неоренесанс та модерн.
Олексій Бекетов – харків’янин. Його батько Микола Бекетов був науковцем, академіком, належав до фундаторів фізичної хімії.
Олексій навчався у Харківському реальному училищі та приватній художній школі Марії Раєвській-Івановій. Фахівець архітектора отримав у Петербурзькій академії мистецтв. З 1890 року викладав у Харківському технологічному інституті. Загалом, Олексій Бекетов був відомим у Харкові педагогом та співпрацював із багатьма навчальними закладами міста: художнім училищем та інститутом, інженерно-будівельним інститутом, інститутом комунального будівництва.
Крім архітектури, малював пейзажі, зокрема створив низку краєвидів Криму.
Помер Олексій Бекетов 1941 року в окупованому нацистами Харкові.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2023 в 15:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 березня виповнився 161 рік від дня народження архітектора Олексія Бекетова, за проектами якого розвивався Харків наприкінці XIX – на початку XX століть, повідомляє Український інститут національної пам’яті. ".