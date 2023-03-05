Розбомблена і понівечена. Як рф нищить у Харкові архітектуру Бекетова

3 березня виповнився 161 рік від дня народження архітектора Олексія Бекетова, за проектами якого розвивався Харків наприкінці XIX – на початку XX століть, повідомляє Український інститут національної пам’яті.

За проектами Бекетова збудували понад 40 громадських та житлових будівель Харкова у стилі неоренесанс та модерн.

Олексій Бекетов – харків’янин. Його батько Микола Бекетов був науковцем, академіком, належав до фундаторів фізичної хімії.

Олексій навчався у Харківському реальному училищі та приватній художній школі Марії Раєвській-Івановій. Фахівець архітектора отримав у Петербурзькій академії мистецтв. З 1890 року викладав у Харківському технологічному інституті. Загалом, Олексій Бекетов був відомим у Харкові педагогом та співпрацював із багатьма навчальними закладами міста: художнім училищем та інститутом, інженерно-будівельним інститутом, інститутом комунального будівництва.

Крім архітектури, малював пейзажі, зокрема створив низку краєвидів Криму.

Помер Олексій Бекетов 1941 року в окупованому нацистами Харкові.