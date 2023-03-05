Разбомблена и изуродована. Как рф уничтожает в Харькове архитектуру Бекетова
3 марта исполнился 161 год со дня рождения архитектора Алексея Бекетова, по проектам которого развивался Харьков в конце XIX – начале XX веков, сообщает Украинский институт национальной памяти.
По проектам Бекетова построили более 40 общественных и жилых зданий Харькова в стиле неоренессанс и модерн.
Алексей Бекетов – харьковчанин. Его отец Николай Бекетов был ученым, академиком, принадлежал к основателям физической химии.
Алексей учился в Харьковском реальном училище и частной художественной школе Марии Раевской-Ивановой. Специалист архитектора получил в Петербургской академии искусств. С 1890 преподавал в Харьковском технологическом институте. В общем, Алексей Бекетов был известным в Харькове педагогом и сотрудничал со многими учебными заведениями города: художественным училищем и институтом, инженерно-строительным институтом, институтом коммунального строительства.
Кроме архитектуры, рисовал пейзажи, в частности создал ряд пейзажей Крыма.
Умер Алексей Бекетов в 1941 году в оккупированном нацистами Харькове.
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2023 в 15:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 марта исполнился 161 год со дня рождения архитектора Алексея Бекетова, по проектам которого развивался Харьков в конце XIX – начале XX веков, сообщает Украинский институт национальной памяти.".