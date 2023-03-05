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Разбомблена и изуродована. Как рф уничтожает в Харькове архитектуру Бекетова

Общество 15:09   05.03.2023
Оксана Якушко
Разбомблена и изуродована. Как рф уничтожает в Харькове архитектуру Бекетова

3 марта исполнился 161 год со дня рождения архитектора Алексея Бекетова, по проектам которого развивался Харьков в конце XIX – начале XX веков, сообщает Украинский институт национальной памяти.

По проектам Бекетова построили более 40 общественных и жилых зданий Харькова в стиле неоренессанс и модерн.

Алексей Бекетов – харьковчанин. Его отец Николай Бекетов был ученым, академиком, принадлежал к основателям физической химии.

Алексей учился в Харьковском реальном училище и частной художественной школе Марии Раевской-Ивановой. Специалист архитектора получил в Петербургской академии искусств. С 1890 преподавал в Харьковском технологическом институте. В общем, Алексей Бекетов был известным в Харькове педагогом и сотрудничал со многими учебными заведениями города: художественным училищем и институтом, инженерно-строительным институтом, институтом коммунального строительства.

Кроме архитектуры, рисовал пейзажи, в частности создал ряд пейзажей Крыма.

Умер Алексей Бекетов в 1941 году в оккупированном нацистами Харькове.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 марта 2023 в 15:09;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 марта исполнился 161 год со дня рождения архитектора Алексея Бекетова, по проектам которого развивался Харьков в конце XIX – начале XX веков, сообщает Украинский институт национальной памяти.".