Разбомблена и изуродована. Как рф уничтожает в Харькове архитектуру Бекетова

3 марта исполнился 161 год со дня рождения архитектора Алексея Бекетова, по проектам которого развивался Харьков в конце XIX – начале XX веков, сообщает Украинский институт национальной памяти.

По проектам Бекетова построили более 40 общественных и жилых зданий Харькова в стиле неоренессанс и модерн.

Алексей Бекетов – харьковчанин. Его отец Николай Бекетов был ученым, академиком, принадлежал к основателям физической химии.

Алексей учился в Харьковском реальном училище и частной художественной школе Марии Раевской-Ивановой. Специалист архитектора получил в Петербургской академии искусств. С 1890 преподавал в Харьковском технологическом институте. В общем, Алексей Бекетов был известным в Харькове педагогом и сотрудничал со многими учебными заведениями города: художественным училищем и институтом, инженерно-строительным институтом, институтом коммунального строительства.

Кроме архитектуры, рисовал пейзажи, в частности создал ряд пейзажей Крыма.

Умер Алексей Бекетов в 1941 году в оккупированном нацистами Харькове.