Наступают активно и на Харьковщине – Жорин заявил о плохой ситуации на фронте

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин считает, что лето и осень будут тяжелыми в Украине. Он коротко сообщил о ситуациях на разных участках фронта.

«Пока наши зарубежные партнеры делают вид, что влияют на войну, на фронте у нас складывается очень плохая ситуация. В Донецкой области враг взял высокий темп продвижения и продолжает его держать. Наступают очень активно и в Харьковской области, новые силы перебросили на Запорожское направление. Что касается Сумской области – то уверен, они снова усилят там штурмовые действия. Не хочется лишний раз нагнетать, но лето и осень будут х***выми. Еще учитывая постоянные обстрелы мирных городов», — написал Жорин.

Он отметил: оккупанты сейчас вкладывают большие силы, чтобы наносить максимальные разрушения. Это, считает Жорин, делают для того, чтобы убедить всех «в полном доминировании на поле боя».

«Именно фронт решает все, и сейчас крайне важно все внимание сконцентрировать вокруг него. Как лишнее напоминание всем уставшим и желающим остаться в стороне. Все устали, но на действия врага наше настроение никак не влияет», — подчеркнул Жорин.