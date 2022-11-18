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Митець з Харкова Зоркін ударами по металу лікувався від ненависті до росіян

Суспільство 15:02   18.11.2022
Оксана Якушко
Митець з Харкова Зоркін ударами по металу лікувався від ненависті до росіян

У Єрмилівцентрі відбувається презентація проекту художника з Харкова Костянтина Зоркіна «Захисний шар».

Цей проєкт про Харків та війну. Художник зазвичай працює із  деревом. Але цього разу його роботи з металу. Митець каже, що «у представленому проєкті травмуючий і травмований метал стає втіленням почуттів воєнного часу, постійного співвідношення захисту й беззахисності».

«В кожному ударі по металу є відчуття ненависті. І я так лікувався від ненависті до ворога – і не вилікувався звичайно», – каже Зоркін.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 15:02;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Єрмилівцентрі відбувається презентація проекту художника з Харкова Костянтина Зоркіна «Захисний шар».".