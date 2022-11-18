Митець з Харкова Зоркін ударами по металу лікувався від ненависті до росіян

У Єрмилівцентрі відбувається презентація проекту художника з Харкова Костянтина Зоркіна «Захисний шар».

Цей проєкт про Харків та війну. Художник зазвичай працює із деревом. Але цього разу його роботи з металу. Митець каже, що «у представленому проєкті травмуючий і травмований метал стає втіленням почуттів воєнного часу, постійного співвідношення захисту й беззахисності».

«В кожному ударі по металу є відчуття ненависті. І я так лікувався від ненависті до ворога – і не вилікувався звичайно», – каже Зоркін.